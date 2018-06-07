СБУ сподівається, що на РФ виведе телефон "замовника вбивства" Бабченка

Голова Служби безпеки України Василь Грицак упевнений, що СБУ зможе довести причетність російських спецслужб до планування терористичних актів в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild, переклад якого у своєму Twitter розмістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Грицак зокрема зазначив, що спецоперація з імітацією вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка вартувала докладених зусиль, адже СБУ "змогла врятувати багато життів".

"Це була дуже успішна спецоперація. Ми справді не хотіли вводити людей в оману, і я б хотів насамперед вибачитись перед мас-медіа за те, що на початку ми не могли повідомити правду. Втім, той факт, що нам закидають нібито завдання моральної шкоди родині Бабченка, є повним абсурдом. Його дружина від самого початку була поінформована про хід спецоперації", – сказав він.

На запитання журналіста, якими доказами причетності Росії до планування терактів володіє СБУ, Грицак відповів:

"Слідчі дії досі тривають, проте я вже зараз можу сказати, що отриманий слідством електронний носій зі списком матиме вирішальне значення. Внаслідок експертизи вміщених даних ми з’ясуємо і задокументуємо джерело його походження і далі підемо по "ланцюгу".

"Я впевнений: у підсумку ми зможемо довести, що за цією акцією криються російські спецслужби", – додав він.

За словами Грицака, російські спецслужби не грають за правилами, а сама Росія зацікавлена у подальшій дестабілізації України.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство та затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Адвокат підозрюваного Євген Солодко повідомив, що під час обшуків правоохоронці вилучили лише телефон Германа.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі спочатку заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Пізніше генпрокурор заявив, що імітація вбивства журналіста допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.