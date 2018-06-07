Путін прокоментував, як ставиться до "вбивства" Бабченка

Президент Росії Володимир Путін назвав інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Україні контрпродуктивним, особливо на міжнародному рівні.

Про це він заявив журналістам у четвер після прямої лінії, відповідаючи на питання про те, як він поставився до подібного інсценування, передають "РИА Новости"

"Будь-яке інсценування завжди є контрпродуктивним, чим би воно не було викликане. Тим більше, якщо це виноситься на міжнародну арену", - відповів Путін.

За його словами, варто думати про те, як забезпечити безпеку журналістів і журналістської діяльності та звільнити їх від тиску.

"Необхідно звільнити журналістів від того, щоб вони відчували на собі хоч би який не було тиск, і забезпечити безумовне право журналістів на свою професійну діяльність, забезпечити доступ громадян до вільної інформації і до обміну цією інформацією", - додав президент РФ.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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