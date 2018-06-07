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Турчинов відповів Путіну

Четвер, 7 червня 2018, 18:52

Українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а українська держава існуватиме незалежно від погроз російського президента.

Про це заявив cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, коментуючи висловлювання президента РФ під час "прямої лінії", інформує 7 червня прес-служба РНБО. 

Там відзначають, що "до Путіна зателефонував з окупованого Донбасу переляканий громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань, і висловив побоювання, що українська армія може піти в наступ під час Чемпіонату світу з футболу, на що президент РФ заявив, що подібні дії можуть призвести до важких наслідків для української державності в цілому".

Турчинов у свою чергу щодо державності наголосив наступне:

"Українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей".

За словами секретаря РНБО, "це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання".

"Російська державність" лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів", – наголосив Турчинов.

"Незалежно від стогнань переляканих російських найманців та погроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів", – запевнив він.

Як повідомлялось, 7 червня Володимир Путін, у рамках "Прямої лінії"  дав відповідь на відеопитання російського письменника Захара Прілєпіна, який воює на боці терористів на Донбасі.

Прілєпін зазначив, що бойовики "Л/ДНР" побоюються, що українська армія "скористається Чемпіонатом світу з футболу і почне активні бойові наступальні дії".

Путін в свою чергу заявив, що "сподівається, що до таких провокацій не дійде".

"А якщо це трапиться, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому", – сказав він.

Українська правда
Теми: ОРДЛОПутінТурчинов
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