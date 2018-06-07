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Ситник про Антикорупційний суд: Радіти ще дуже рано

Четвер, 7 червня 2018, 19:18

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ухвалення закону про Антикорупціний суд в Україні є лише першим кроком і попереду ще довгий шлях до формування цієї інституції.

Про це він заявив у коментарі, опублікованому на сторінці НАБУ у Facebook.

"Сьогодні був прийнятий закон про Антикорупційний суд, але, на мою думку, радіти ще дуже рано, тому що ніхто не бачив фінального тексту цього закону. Знаємо, що в парламенті іноді тексти виходять, зовсім не ті, за які голосували. А по-друге, це лише перший крок для створення цієї інституції. Попереду ще дуже довгий шлях щодо її формування", - розповів Ситник.

За його словами, закон про Антикорупційний суд ухвалили під тиском громадянського суспільства і міжнародних партнерів.

"Тому ті ризики, які стояли на шляху створення незалежної антикорупційної судової інституції нікуди не зникли, а після прийняття закону, можливо, і виросли. Тому моя позиція така, що без контролю суспільства, міжнародних партнерів ризик отримати суд, який буде залежний, який буде містити ризики, які зараз є в судах першої інстанції, які слухають наші справи, ці ризики не зменшаться", - підсумував очільник НАБУ.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд.

У четвер вночі, 6 червня, було досягнуто компроміс щодо обрання суддів Антикорупційного суду.

6 червня вдень, перед самим голосуванням, комітет Верховної Ради з питань правової політики ще раз розглянув законопроект з новими правками і підтримав його остаточну редакцію.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті були зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Марія Думанська, УП
Теми: Антикорупційний судСитникНАБУ
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