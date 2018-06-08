"Держгідрографія" закрила кілька ділянок у Чорному та Азовському морях через стрільби

110 переглядів
П'ятниця, 8 червня 2018, 01:30

Кілька ділянок Чорного та Азовського морів тимчасово закриті для судноплавства через заходи з бойової підготовки Збройних сил України.

Про це свідчать прибережні попередження, оновлені 7 червня державною установою "Держгідрографія", передає "Крим.Реалії".

Йдеться про три ділянки в Азовському морі, які розташовані в Білосарайській та Таганрозькій затоках, де Військово-морські сили проводять зенітно-ракетні та артилерійські стрільби.

Крім цього, ВМС України виконують артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема у районі острова Зміїний.

"Відповідно до встановленого порядку, за заявкою ВСУ ділянки закриває "Держгідрографія". Ситуація має превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного і Азовського морів закриті для судноплавства", - пояснив начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чалик.

Він зазначив, що заходи військових жодним чином не вплинуть на відпочивальників і безпосередньо перед закриттям дільниці, де проводяться стрільби, відповідний район ретельно перевіряється.

Теми: Збройні сили Азовське море Чорне море
powered by lun.ua
По темі
Свідок у справі Януковича: Військові частини у Криму захоплювали козаки 6 червня 2018, 12:26
Частину Азовського моря закрили до осені: "навчання" 4 червня 2018, 14:04
Глава Європарламенту виступив за створення єдиної армії ЄС 4 червня 2018, 06:18
Усі новини
Головні новини
Балух, який голодує у Криму, сподівається на обмін – адвокат
Поліція відкрила кримінальне провадження через "толоку" "Нацдружин" у таборі ромів
Рада вже не зможе заборонити трансляцію ЧС з Росії
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
бренд

8 українських брендів, які шиють купальники

Досвід

У що можна перетворити сільську школу в Україні