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"Держгідрографія" закрила кілька ділянок у Чорному та Азовському морях через стрільби

П'ятниця, 8 червня 2018, 01:30

Кілька ділянок Чорного та Азовського морів тимчасово закриті для судноплавства через заходи з бойової підготовки Збройних сил України.

Про це свідчать прибережні попередження, оновлені 7 червня державною установою "Держгідрографія", передає "Крим.Реалії".

Йдеться про три ділянки в Азовському морі, які розташовані в Білосарайській та Таганрозькій затоках, де Військово-морські сили проводять зенітно-ракетні та артилерійські стрільби.

Крім цього, ВМС України виконують артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема у районі острова Зміїний.

"Відповідно до встановленого порядку, за заявкою ВСУ ділянки закриває "Держгідрографія". Ситуація має превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного і Азовського морів закриті для судноплавства", - пояснив начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чалик.

Він зазначив, що заходи військових жодним чином не вплинуть на відпочивальників і безпосередньо перед закриттям дільниці, де проводяться стрільби, відповідний район ретельно перевіряється.

Теми: Збройні силиАзовське мореЧорне море
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