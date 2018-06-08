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ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 4 постраждалих

П'ятниця, 8 червня 2018, 07:28
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 4 постраждалих

Минулої доби бойовики 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та 2 рази артилерію калібру 122 мм - 4 українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єданих сил у зведенні станом на 7:00 8 червня.

"Минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася складною, інтенсивність бойових дій, які тривали на всій лінії зіткнення, збільшилась. Всього за минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню противником", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах н.п. Кримське та Новотошківське, де упродовж доби бойовики 4 рази використовували міномети та танк.

На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве, на Донецькому - в районі н.п. Кам'янка.

"Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку - в районах селищ Водяне та Лебединське, де, загалом упродовж доби, ворог випустив щонайменше 85 мін та снарядів.

З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - підкреслили в прес-центрі.

За даними розвідки, 1 окупант загинув, 2 поранено.

"Як уже повідомлялось, вчора вранці противник, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, здійснив терористичний акт в н.п. Голубівське на Луганщині, що перебуває під окупацією російських військ.

Контрбатарейними радарами та іншими засобами об’єктивного контролю зафіксовано, що обстріл цивільного мікроавтобусу терористами здійснено 82-мм мінометом з північної околиці н.п. Донецький", - наголосили в ООС.

Теми: ООСбойові дії
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