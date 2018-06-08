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На Харківщині пенсіонер-збоченець кілька днів тримав у полоні дівчинку

П'ятниця, 8 червня 2018, 13:30
Пенсіонер показує, де утримував свою жертву
Фото поліції

У Харківській області 67-річний чоловік кілька днів тримав під замком у приміщенні котельні 9-річну дівчинку. Зловмисника викрили та затримали.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

За її даними, 7 червня до поліції звернулася жителька Куп’янського району і повідомила, що два дні тому ввечері зникла її донька. Вона розповіла, що, можливо, дівчинка може знаходитися у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дівчину та купляв їй продукти.

 

Дитину знайшли на роботі у вказаного чоловіка, де він працює охоронцем.

"Умови, у яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців", - зазначають у поліції.

 

З’ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх.

 

"На підприємстві про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим та сумлінним працівником із 30-річним стажем", - йдеться в повідомленні.

На підставі свідчень дівчинки поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). Також чоловіку інкримінують ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Українська правда
Теми: Харківська областьнадзвичайна подія
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