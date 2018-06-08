Суд відмовився зняти арешт з майна Вишинського

Херсонський міський суд відмовився знімати арешт з майна арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомила речниця прокуратури Криму Тетяна Тихончик в Facebook.

"Суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту підозрюваного у державній зраді Вишинського щодо повернення вилученого під час обшуків майна", - написала Тихончик.

Під час обшуків в агентстві СБУ вилучила у Вишинського державні нагороди від Росії, зокрема медаль від президента Росії Володимира Путіна - "За повернення Криму".

7 червня у СБУ повідомили, що під час обшуку в банківській скриньці Вишинського виявили понад двісті тисяч доларів США, предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906", та трудовий договір з МІА "Россия Сегодня".

Напередодні із квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що до квартири головного редактора "РИА Новости Україна" було незаконне проникнення: "Меблі і речі в квартирі перевернуті і розкидані. Зникли кілька речей, але які саме – поки точно невідомо".

Вишинському було оголошено про підозру у державній зраді. 17 травня Херсонський міський суд арештував його на 2 місяці.

Він заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом. На думку Вишинського, вихід з українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

У ДМС у свою чергу заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства, оскільки законодавство України не передбачає такої процедури.