Україна екстрадує громадянина Молдови, якого шукав Інтерпол

Прокуратура Черкаської області ухвалила рішення про видачу Молдові громадянина цієї країни, який перебував у міжнародному розшуку і був затриманий в Україні.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що раніше правоохоронці затримали в Черкасах громадянина Молдови, який з 2015 року перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу РМ, на території вказаної країни.

Також у відомстві додають, що отримали запит від Молдови про видачу зазначеного чоловіка для притягнення до кримінальної відповідальності, після чого була проведена перевірка і підстав для відмови немає.

"Тому Генеральної прокуратурою України прийнято рішення про видачу (екстрадицію) затриманого до Республіки Молдова, яке наразі йому вручено", - йдеться у заяві.

Крім того зазначається, що ухвалою Придніпровського райсуду Черкас затверджено згоду зазначеного громадянина на застосування до нього спрощеного порядку видачі його Молдові.

Наразі компетентними органами обох країн узгоджуються питання про фактичну передачу затриманої особи.