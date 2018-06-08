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Кольченка годують бульйонами, йому трохи краще – правозахисник

П'ятниця, 8 червня 2018, 14:47

Російські лікарі виводять українського політв'язня Олександра Кольченка з голодування бульйонами, його стан нормалізується.

Про це повідомив російський правозахисник, колишній голова Громадської спостережної комісії в Челябінській області РФ Микола Щур у Facebook.

За його словами, о 10 ранку Сашка Кольченка відвідав адвокат – "Саша вийшов до нього сам, оперативники його більше не супроводжували".

"Здоров'я Саші нормалізується: лікарі виводять його з голодування, годують бульйонами", – повідомив Щур.

"Саша зараз важить 55 кг, до голодування було 63", – додав він.



Правозахисник зазначив, що за час голодування Кольченка відвідували обласні представники уповноваженого з прав людини та члени регіональної Громадської спостережної комісії.

"Їхню поведінку моральною назвати не можу. Коли-небудь Саша сам розповість, що і як вони йому говорили", – зазначив Щур.

"Більш детальна інформація буде після ознайомлення зі звітом адвоката, поки що це інформація по телефону", – додав він.

Напередодні адвокат Андрій Лєпьохін повідомив, що за час голодування Кольченко схуд до 54 кг і вже почав втрачати свідомість.

Він поширив заяву Олександра про припинення голодування: "Я переоцінив свої сили – я виявився надто слабким, тому вирішив припинити голодування", – йшлося у ній.

Теми: політв'язніРосіяправа людини
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