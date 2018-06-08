У центрі Києва в неділю перекриють рух

10 червня у центрі столиці буде заборонено рух транспорту у зв’язку з проведенням "Кольорового забігу".

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"Kyiv Color Run" відбудеться за маршрутом: Троїцька площа – вулиця Велика Васильківська (у напрямку станції метро "Палац "Україна") – розворот на вулиці Великій Васильківській (біля будинку №102 у районі костелу) (4 кола).

У зв’язку із цим, із 8:00 до 13:00 за вказаним маршрутом буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів.