У центрі Києва в неділю перекриють рух

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П'ятниця, 8 червня 2018, 15:01

10 червня у центрі столиці буде заборонено рух транспорту у зв’язку з проведенням "Кольорового забігу".

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"Kyiv Color Run" відбудеться за маршрутом: Троїцька площа – вулиця Велика Васильківська (у напрямку станції метро "Палац "Україна") – розворот на вулиці Великій Васильківській (біля будинку №102 у районі костелу) (4 кола).

У зв’язку із цим, із 8:00 до 13:00 за вказаним маршрутом буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів.

Українська правда
Теми: Київ транспорт
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