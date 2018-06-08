НАЗК перевірить декларації нардепів Мураєва, Богуслаєва та Шкірі

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П'ятниця, 8 червня 2018, 15:18

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 12 посадовців, суддів та нардепів, серед яких Євген Мураєв, В'ячеслав Богуслав та Ігор Шкіря.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що відомство перевірить декларації за 2015-2017 роки, подані:

  1. Олегом Білоусом, прокурором Київської місцевої прокуратури №7, за 2017 рік.
  2. В’ячеславом Богуслаєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
  3. Савелієм Вашурою, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, за 2016 та 2017 роки.
  4. Сергієм Земенком, старшим інспектором чергового відділу оперативного реагування управління "Корпусу оперативно-раптової дії" ГУНП в Київській області, за 2016 рік та 2017 рік (після звільнення).
  5. Русланом Крахмільцем, начальником Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, на підставі інформації, отриманої від Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016, 2017 роки.
  6. Євгенієм Мураєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
  7. Сергієм Нагорянським, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.
  8. Євгеном Панайотовим, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2015, 2016, 2017 роки.
  9. Дмитром Суходубовим, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області, за 2015, 2016, 2017 роки.
  10. Ігорем Тереховим, першим заступником міського голови Харківської міської ради, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.
  11. Сергієм Фокіним, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, за 2015 рік.
  12. Ігорем Шкірею, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 роки та 2017 рік (виправлена).

Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій, поданих 10-ма суб’єктами декларування, серед яких два народних депутати.

Крім того, НАЗК подовжило термін повної перевірки декларацій 33-х суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.

Їх прізвища не уточнюються.

Українська правда
Теми: НАЗК декларації
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