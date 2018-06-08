НАЗК перевірить декларації нардепів Мураєва, Богуслаєва та Шкірі
П'ятниця, 8 червня 2018, 15:18
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 12 посадовців, суддів та нардепів, серед яких Євген Мураєв, В'ячеслав Богуслав та Ігор Шкіря.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що відомство перевірить декларації за 2015-2017 роки, подані:
- Олегом Білоусом, прокурором Київської місцевої прокуратури №7, за 2017 рік.
- В’ячеславом Богуслаєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
- Савелієм Вашурою, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, за 2016 та 2017 роки.
- Сергієм Земенком, старшим інспектором чергового відділу оперативного реагування управління "Корпусу оперативно-раптової дії" ГУНП в Київській області, за 2016 рік та 2017 рік (після звільнення).
- Русланом Крахмільцем, начальником Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, на підставі інформації, отриманої від Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016, 2017 роки.
- Євгенієм Мураєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
- Сергієм Нагорянським, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.
- Євгеном Панайотовим, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2015, 2016, 2017 роки.
- Дмитром Суходубовим, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області, за 2015, 2016, 2017 роки.
- Ігорем Тереховим, першим заступником міського голови Харківської міської ради, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.
- Сергієм Фокіним, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, за 2015 рік.
- Ігорем Шкірею, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 роки та 2017 рік (виправлена).
Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій, поданих 10-ма суб’єктами декларування, серед яких два народних депутати.
Крім того, НАЗК подовжило термін повної перевірки декларацій 33-х суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.
Їх прізвища не уточнюються.
Українська правда