НАЗК перевірить декларації нардепів Мураєва, Богуслаєва та Шкірі

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 12 посадовців, суддів та нардепів, серед яких Євген Мураєв, В'ячеслав Богуслав та Ігор Шкіря.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що відомство перевірить декларації за 2015-2017 роки, подані:

Олегом Білоусом , прокурором Київської місцевої прокуратури №7, за 2017 рік.

В’ячеславом Богуслаєвим , народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Савелієм Вашурою , депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, за 2016 та 2017 роки.

Сергієм Земенком , старшим інспектором чергового відділу оперативного реагування управління "Корпусу оперативно-раптової дії" ГУНП в Київській області, за 2016 рік та 2017 рік (після звільнення).

Русланом Крахмільцем , начальником Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, на підставі інформації, отриманої від Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016, 2017 роки.

Євгенієм Мураєвим , народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Сергієм Нагорянським , суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.

Євгеном Панайотовим , детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2015, 2016, 2017 роки.

Дмитром Суходубовим , начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області, за 2015, 2016, 2017 роки.

Ігорем Тереховим , першим заступником міського голови Харківської міської ради, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.

Сергієм Фокіним , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, за 2015 рік.