Полторак: Україна готова втричі збільшити кількість військових в Афганістані

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що українські Збройні Сили 11 років беруть участь у складі місії НАТО в Афганістані і готові збільшити кількість свого персоналу.

Про це він сказав на засіданні Північноатлантичної ради з країнами-контрибуторами Місії НАТО "Рішуча підтримка" на рівні Міністрів оборони, повідомляє прес-служба.

"11 років Збройні Сили України виконують завдання в Республіці Афганістан і й надалі братимемо участь в операції у складі Місії. Ми готові збільшити внесок та направити додатковий персонал до Штабу місії — збільшити чисельність персоналу втричі", — сказав Полторак.

Він також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю військових та цивільного персоналу НАТО, а також усіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі з тероризмом.