Полторак: Україна готова втричі збільшити кількість військових в Афганістані

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П'ятниця, 8 червня 2018, 17:58

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що українські Збройні Сили 11 років беруть участь у складі місії НАТО в Афганістані і готові збільшити кількість свого персоналу.

Про це він сказав на засіданні Північноатлантичної ради з країнами-контрибуторами Місії НАТО "Рішуча підтримка" на рівні Міністрів оборони, повідомляє прес-служба.

"11 років Збройні Сили України виконують завдання в Республіці Афганістан і  й надалі братимемо участь в операції у складі Місії. Ми готові збільшити внесок та направити додатковий персонал до Штабу місії — збільшити чисельність персоналу втричі", — сказав Полторак.

Він також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю військових та цивільного персоналу НАТО, а також усіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі з тероризмом.

Українська правда
Теми: Афганістан Полторак Міноборони Збройні сили НАТО
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