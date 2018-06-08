Звільнення Данилюка не вплине на переговори з міжнародними партнерами – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів не позначиться на домовленостях з міжнародними партнерами.

Про це він заявив у коментарі "112 Україна".

"Я не думаю, що потрібно роль колишнього міністра фінансів в сучасній українській політиці перебільшувати. Ні в якому разі це (його звільнення – ред.) ніяк не вплине ні на переговорний процес, ні на початок або завершення реформ", - сказав Гройсман.

Він додав, що виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова "достатньо професійна людина", і що він, як прем’єр, має право підбирати людей у свою команду.

"Я як керівник маю право формувати команду, з якою, я вважаю, ми будемо досягати більших успіхів, більших реформ і більш якісних рішень", - сказав Гройсман.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Подання на звільнення Данилюка підписав і вніс до Ради прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.