Звільнення Данилюка не вплине на переговори з міжнародними партнерами – Гройсман

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П'ятниця, 8 червня 2018, 18:09

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів не позначиться на домовленостях з міжнародними партнерами.

Про це він заявив у коментарі "112 Україна".

"Я не думаю, що потрібно роль колишнього міністра фінансів в сучасній українській політиці перебільшувати. Ні в якому разі це (його звільнення – ред.) ніяк не вплине ні на переговорний процес, ні на початок або завершення реформ", - сказав Гройсман.

Він додав, що виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова "достатньо професійна людина", і що він, як прем’єр, має право підбирати людей у свою команду.

"Я як керівник маю право формувати команду, з якою, я вважаю, ми будемо досягати більших успіхів, більших реформ і більш якісних рішень", - сказав Гройсман.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.   

Подання на звільнення Данилюка підписав і вніс до Ради прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Гройсман Данилюк
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