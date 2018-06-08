Поліція закрила сайт kinoprostir, який показував "Кіборгів"

Департамент кіберполіції Національної поліції заявив, що припинив діяльність піратського сайту "kinoprostir.com".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який був адміністратором ресурсу.

За місцем його проживання поліцейські провели обшук, де "вилучили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та мобільний телефон, які підтверджують причетність чоловіка до цієї протиправної діяльності".

Техніку направили на експертизу. Після їх результатів вирішуватиметься питання про оголошення адміністратору сайту підозри.

Також оперативники зазначили, що сервер ресурсу знаходився за межами України, але 8 червня його роботу було припинено.

Повідомляється, що останні три роки сайт "kinoprostir.com" надавав можливість користувачам без дозволу правовласників, відтворювати і розповсюджувати велику кількість аудіовізуальних творів.

Зокрема, і український фільм "Кіборги", права на який належать компаніям, яких представляє Українська антипіратська асоціація.

Загальна сума шкоди, завданої компаніям складає більше ніж 2,5 мільйона гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 ККУ (порушення авторського права і суміжних прав).

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Стрічка "Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату зібрала більше 8 мільйонів гривень.

В українському прокаті фільм зібрав понад 22 мільйони гривень і отримав шість статуеток Національної кінопремії Золота дзиґа, зокрема у номінації "Найкращий фільм 2017 року".