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У вихідні буде тепло, але подекуди грози

П'ятниця, 8 червня 2018, 18:50

9-10 червня денна температура повітря в Україні буде від 22 до 28 градусів тепла, у низці областей будуть доші.

9-11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджає Український гідрометцентр.

Прогноз на 9 червня
Прогноз на 9 червня
meteo.gov.ua

У суботу дощі очікуються на Закарпатті, в Івано-франківські, Чернівецькій. Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській і Донецькій областях.

Прогноз погоди на 10 червня
Прогноз погоди на 10 червня

А в неділю дощитиме на Львівщині та Закарпатті, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, а також Запорізькій областях.

Синоптик Наталя Діденко також пише, що 9 червня "дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область".

На решті території – без опадів.

Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на сході +20+25 градусів.

10 червня, за даними Діденко, грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на заході, тоді як більшість областей – "у сухій погоді".

Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на сході до +19+23 градусів.

Для Києва прогноз змінився з дощового на переважно сухий: "У суботу ймовірність дощу є, але незначна, спекотно, до +29 градусів. У неділю – без опадів. +26 градусів".

Після вихідних різких стрибків температури повітря не очікується, але дощі 11 червня зосередяться на заході країни.

Попередній прогноз на 11 червня
Попередній прогноз на 11 червня

Олена Рощенко, УП
Теми: погода
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