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Схудлий Балух прийшов до суду в вишиванці

П'ятниця, 8 червня 2018, 19:42
Схудлий Балух прийшов до суду в вишиванці

Роздольненський райсуд в анексованому Криму повторно допитає у справі Володимира Балуха співробітника ізолятора тимчасового утримання Сергія Тишина.

Таке рішення ухвалила суддя Тетяна Пиркало на засіданні, яке проходило 8 червня, повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

Суддя оголосила перерву до 15 червня для виклику Тишина до суду.

Цієї п'ятниці Тетяна Пиркало відмовила захисту у витребуванні інструкції для внутрішнього користування ізолятора тимчасового утримання, де стався конфлікт між Балухом і начальником ІТТ Валерієм Ткаченком.

Захист хотів отримати цю інструкцію, щоб зрозуміти, чи начальник ІТТ діяв під час конфлікту згідно з інструкцією чи ні.

Кореспондент повідомив, що присутній у суді Балух сильно схуд.

У залі засідань він був у вишиванці.

Напередодні адвокат Ольга Дінзьо заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кг ваги.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.

За "зберігання боєприпасів" Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

Сам же активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на ув'язненого.

Теми: БалухКримсудполітв'язні
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