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У Маріуполі спіймали шпигуна бойовиків

Субота, 9 червня 2018, 10:42

Військова котррозвідка Об'єднаних сил викрила чергового шпигуна бойовиків у Маріуполі.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації "ДНР" та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним "Італієць" на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів.

Щодо затриманого відкрито кримінального провадження за ст. 258-3 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації", тривають невідкладні слідчо-оперативні дії" .

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Відзначається, що " шпигун не встиг нанести шкоду інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством".

Теми: ДонбасМаріупольОб'єднані сили на Донбасі
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