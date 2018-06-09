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Сенатори розкритикували Трампа за заклик повернути Росію в G7

Субота, 9 червня 2018, 11:37

Американські сенатори-республіканці Джефф Флейк, Бен Сасс і Джон Маккейн розкритикували президента США Дональда Трампа за те, що він запропонував повернути Росію до складу "Великої  сімки".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ні, Росію не можна додати (до складу – ред.) G7", - написав Дж.Флейк в своєму Twitter.

У свою чергу Сасс заявив, що Москва "веде тіньову війну проти Америки, і (американське – ред.) керівництво повинно діяти відповідно".

А сенатор Маккейн заявив, що "Росія не гідна бути членом G8 через втручання в Україні і приєднання Криму".

"Незрозуміло, чому президент (Трамп – ред.) продемонстрував нашим противникам повагу і довіру, які повинні проявлятися тільки щодо наших найближчих союзників", - додав він.

Члени Демократичної партії також висловилися проти пропозиції президента.

Зокрема лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "президент Трамп перетворює зовнішню політику США на міжнародний жарт і безпричинно завдає країні довготривалої шкоди".

"Підтримка ідеї повернення Росії до складу G7 з боку президента відразу після того, як вони (російська сторона – ред.) втрутилися в наші вибори з метою підтримки його кампанії, викличе у мільйонів американців серйозні питання і сумніви", - написав Шумер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Водночас Канада заявила, що не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Пізніше країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росії не буде на самітах G7 без прогресу в Україні.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосія
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