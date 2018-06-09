Сенатори розкритикували Трампа за заклик повернути Росію в G7
Американські сенатори-республіканці Джефф Флейк, Бен Сасс і Джон Маккейн розкритикували президента США Дональда Трампа за те, що він запропонував повернути Росію до складу "Великої сімки".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ні, Росію не можна додати (до складу – ред.) G7", - написав Дж.Флейк в своєму Twitter.
У свою чергу Сасс заявив, що Москва "веде тіньову війну проти Америки, і (американське – ред.) керівництво повинно діяти відповідно".
А сенатор Маккейн заявив, що "Росія не гідна бути членом G8 через втручання в Україні і приєднання Криму".
"Незрозуміло, чому президент (Трамп – ред.) продемонстрував нашим противникам повагу і довіру, які повинні проявлятися тільки щодо наших найближчих союзників", - додав він.
Члени Демократичної партії також висловилися проти пропозиції президента.
Зокрема лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "президент Трамп перетворює зовнішню політику США на міжнародний жарт і безпричинно завдає країні довготривалої шкоди".
"Підтримка ідеї повернення Росії до складу G7 з боку президента відразу після того, як вони (російська сторона – ред.) втрутилися в наші вибори з метою підтримки його кампанії, викличе у мільйонів американців серйозні питання і сумніви", - написав Шумер в Twitter.
Президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.
З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.
Водночас Канада заявила, що не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.
Пізніше країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росії не буде на самітах G7 без прогресу в Україні.
Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.