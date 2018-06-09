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Кремль: обговорюється можливість зустрічі Трампа і Путіна у Відні

Субота, 9 червня 2018, 12:38

Президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.

Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

"Ви знаєте, що саму необхідність проведення такої зустрічі обидва президенти обговорювали в ході останньої телефонної розмови. У тому числі, що і Відень може стати таким містом", - сказав Пєсков журналістам.

При цьому Пєсков зазначив, що поки жодних конкретних домовленостей немає.

"Тобто в цьому плані нічого не змінилося", - сказав Пєсков.

На питання, чи обговорювалася можливість проведення зустрічі у Відні президентом РФ і канцлером Австрії Себастьяном Курц, він сказав: "Згадувалося, що Відень може стати таким містом".

При цьому він зауважив, що це питання - це предмет російсько-американського обговорення.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Відні влітку.

The Wall Street Journal раніше з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім перебуває на ранній стадії планування потенційного саміту між двома главами держав.

Європейська правда 

Теми: ТрампСШАПутінРосія
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