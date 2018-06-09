Більше 90% росіян вважають себе патріотами

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Субота, 9 червня 2018, 14:17

Близько 92% росіян вважають себе патріотами і тільки 5% опитаних такими себе назвати не можуть.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, повідомляє РБК.

Відзначається, що це максимальний показник за 18 років, у 2000 році про свій патріотизм заявили 84% учасників опитування.

На думку опитаних, бути патріотом – це значить "любити свою країну" (59%), "прагнути до змін у країні, щоб забезпечити їй гідне майбутнє" (39%), "працювати для процвітання країни" (38%), "захищати країну від нападок і звинувачень" (29%).

Відзначається, що дослідження соціологів було приурочене до Дня Росії, який відзначається 12 червня.

У той же час, згідно з опитуванням Левада-центру, лише 49% росіян пам'ятають назву свята, яке відзначається 12 червня.

На думку 34%, це День незалежності Росії, на думку 2% - річниця прийняття Декларації про державний суверенітет Росії. Ще 1% вважає, що це річниця виборів першого президента країни.

Телефонне опитування ВЦВГД проходило 3-4 червня, у ньому взяли участь 2 тисячі осіб.

Теми: Росія опитування
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