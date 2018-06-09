У суботу на Донбасі поранено військового

У суботу 9 червня внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з них два рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У прес-центрі зазначили, що російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

Стрілецька зброя та гранатомети застосовувались в районах населених пунктів Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Піски, Опитне та Гнутове. Вогонь зі 120-мм мінометів відкривався по захисникам Новотошківського, що на Луганщині та Новоселівки Другої на Донецькому напрямку.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь", - повідомили в прес-центрі ООС.