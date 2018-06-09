Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суботу на Донбасі поранено військового

Субота, 9 червня 2018, 18:59

У суботу 9 червня внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з них два рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У прес-центрі зазначили, що російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

Стрілецька зброя та гранатомети застосовувались в районах населених пунктів Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Піски, Опитне та Гнутове. Вогонь зі 120-мм мінометів відкривався по захисникам Новотошківського, що на Луганщині та Новоселівки Другої на Донецькому напрямку.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь", - повідомили в прес-центрі ООС.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: