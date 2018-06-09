У суботу на Донбасі поранено військового

150 переглядів
Субота, 9 червня 2018, 18:59

У суботу 9 червня внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з них два рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У прес-центрі зазначили, що російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

Стрілецька зброя та гранатомети застосовувались в районах населених пунктів Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Піски, Опитне та Гнутове. Вогонь зі 120-мм мінометів відкривався по захисникам Новотошківського, що на Луганщині та Новоселівки Другої на Донецькому напрямку.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь", - повідомили в прес-центрі ООС.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
По темі
Під Торецьком бойовики поранили місцеву жительку 9 червня 2018, 16:44
ООС: минулої доби поранено 6 військових 9 червня 2018, 15:57
У Маріуполі спіймали шпигуна бойовиків 9 червня 2018, 10:42
Усі новини
Головні новини
Трамп звинуватив Обаму в анексії Криму і знов підтримав повернення РФ в G8
Порошенко сказав Денісовій відвідати політв'язнів у Росії, в Криму і на Донбасі
ООС: минулої доби поранено 6 військових
Порошенко подзвонив Путіну
Усі новини
психологія

Як книжки та ігри впливають на ризик розвитку вікового слабоумства

Лайфхаки

Будь як Стів Джобс або 8 правил ефективної презентації