США закликають Росію припинити війну на Донбасі

Держдеп США закликає Росію припинити конфлікт на Донбасі.

Про це написала у Twitter в суботу речниця Державного департаменту США Хезер Науерт.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine