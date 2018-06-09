США закликають Росію припинити війну на Донбасі

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Субота, 9 червня 2018, 22:03

Держдеп США закликає Росію припинити конфлікт на Донбасі.

Про це написала у Twitter в суботу речниця Державного департаменту США Хезер Науерт.

"У 2018 році 200 тисяч українських дітей відвідують школу щодня в зоні воєнних дій. Ми закликаємо Росію припинити цей конфлікт зараз", - зазначила вона.

Українська правда
Теми: США Донбас Росія
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