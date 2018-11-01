В МЗС відреагували на арешт кримського татарина Гафарова

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Четвер, 1 листопада 2018, 00:01

У Міністерстві закордонних справ України назвали арешт сімферопольським "судом" кримського татарина Ділявера Гафарова дискримінацією та висловили протест РФ.

Про це речниця МЗС Мар'яна Беца написала в Twitter.

"Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ. Росія має негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН", - наголосила Беца.

Раніше стало відомо, що в Сімферополі "суд" заарештував Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана, до 25 грудня 2018 року.

Кримського татарина Гафарова ФСБ підозрює в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

Окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його 30 жовтня.

Українська правда
Теми: Крим МЗС Росія окупація
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