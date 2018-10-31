"Просто думати головою": Клімкін заявив, що не закликав українців не відвідувати Білорусь
Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив, що не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь, але, за його словами, багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики".
Про це він написав у Facebook.
"Багато хто досі обговорює мої слова щодо небезпеки перебування наших громадян в Білорусі через діяльність російських спецслужб. Запитують, що ж робити? Насправді, нічого не робити. Просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку", - підкреслив міністр.
"Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожного дня.
Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики. Врешті решт, ситуація складна і не обмежується лише захопленням Павла Гриба", - наголосив він.
Клімкін також зазначив, що "нам важливі і потрібні контакти наших суспільств".
"Перший Форум регіонів Білорусі та України в Гомелі був в цьому сенсі дуже позитивним досвідом. Оскільки люди просто розмовляли один з одним. Вже за два роки знову зустрінемося на Другому Форумі в Житомирі", - заявив глава МЗС.
"Український та білоруський народи мають спільну, часто не дуже просту, історію, яка нас багато в чому об'єднує. Впевнений, що будемо мати однаково позитивне майбутнє", - додав він.
Раніше Клімкін заявляв, що українським громадянам потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.
Як повідомлялось, у Білорусі викрали та вивезли до Росії сина українського військового Павла Гриба. Російські слідчі інкримінують йому "схиляння до теракту", Гриб обвинувачень не визнає.
Крім цього Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш ніж восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.