"Просто думати головою": Клімкін заявив, що не закликав українців не відвідувати Білорусь

Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив, що не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь, але, за його словами, багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики".

Про це він написав у Facebook.

"Багато хто досі обговорює мої слова щодо небезпеки перебування наших громадян в Білорусі через діяльність російських спецслужб. Запитують, що ж робити? Насправді, нічого не робити. Просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку", - підкреслив міністр.

"Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожного дня.

Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики. Врешті решт, ситуація складна і не обмежується лише захопленням Павла Гриба", - наголосив він.

Клімкін також зазначив, що "нам важливі і потрібні контакти наших суспільств".