У Києві затримали п’яного "мінера" Бессарабського ринку

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Четвер, 1 листопада 2018, 11:12

Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка напідпитку, який заявив про замінування Бессарабського ринку у Києві.

Про це 1 листопада повідомляє столична поліція.

Дзвінок про "замінування" надійшов до правоохоронців ввечері 31 жовтня.

На місці працювали кінологи, вибухотехніки та поліцейські, але в ході огляду небезпечних речовин та пристроїв не було виявлено.

"У результаті оперативно-пошукових заходів правоохоронці затримали 26 - річного "мінера". Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, чітко пояснити свої дії не зміг", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що він раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

За цим фактом слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

За вчинення злочину чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київ поліція
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