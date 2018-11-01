Тимошенко відреагувала на включення її до санкційного списку Росії

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що оскільки Кремль включив її до свого санкційного списку, то вона уявляє, як в адміністрації президента "оперативно складають нові темники" щодо неї.

Про це вона написала у Facebook

"Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що "Кремль зробив це спеціально". Бо в них на міфологемі про мене як про "кремлівську руку" побудована вся чорна PR-кампанія", - заявила Тимошенко.

Вона зазначила, що російські санкції її мало хвилюють, оскільки у неї немає бізнесу ні в Україні, ні в РФ.

Також лідерка "Батьківщини" відмітила, що її дивує, що у санкційному списку немає "Рошену" чи "Ленінської кузні".

На її думку, адекватною відповіддю на санкційну політику РФ буде побудова сильної демократичної держави.

Раніше у компанії Roshen повідомляли, що з квітня 2017 року Липецька фабрика не працює. Діяльність торгового дому ТОВ "Рошен" у Росії також припинена.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.