Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ кажуть, що санкції проти України не остаточні

Четвер, 1 листопада 2018, 10:51

Спеціальні економічні санкції відносно 322 українських громадян і 68 компаній, введені Росією, не носять остаточного характеру.

Про це повідомляє уряд РФ в соцмережі "ВКонтакте", пише "Інтерфакс".

"Важливо розуміти, що ці заходи не остаточні. Як і будь-який список, він може бути розширений або, навпаки, скорочений або взагалі знятий з порядку денного", - йдеться на сторінці уряду РФ.

У Росії стверджують, що все буде залежати від дій керівництва України.

Також уряд РФ вважає, що "в будь-якому випадку ці заходи не торкнуться життя звичайних громадян України".

Уряд Росії стверджує, що скасує економічні заходи в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Зокрема, до списку санкцій потрапили Олексій Порошенко - старший син президента України, а також лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, глава генштабу Віктор Муженко, міністр оборони Степан Полторак.

Також у списку міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, спікер Верховної ради Андрій Парубій, голова ДБР Роман Труба, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс, мільярдери Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук та інші.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: