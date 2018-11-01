У РФ кажуть, що санкції проти України не остаточні

Спеціальні економічні санкції відносно 322 українських громадян і 68 компаній, введені Росією, не носять остаточного характеру.

Про це повідомляє уряд РФ в соцмережі "ВКонтакте", пише "Інтерфакс".

"Важливо розуміти, що ці заходи не остаточні. Як і будь-який список, він може бути розширений або, навпаки, скорочений або взагалі знятий з порядку денного", - йдеться на сторінці уряду РФ.

У Росії стверджують, що все буде залежати від дій керівництва України.

Також уряд РФ вважає, що "в будь-якому випадку ці заходи не торкнуться життя звичайних громадян України".

Уряд Росії стверджує, що скасує економічні заходи в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Зокрема, до списку санкцій потрапили Олексій Порошенко - старший син президента України, а також лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, глава генштабу Віктор Муженко, міністр оборони Степан Полторак.

Також у списку міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, спікер Верховної ради Андрій Парубій, голова ДБР Роман Труба, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс, мільярдери Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук та інші.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.