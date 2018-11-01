Кияни зможуть зареєструвати авто та замінити водійські права у ЦНАП

Мер Києва Віталій Кличко презентував пілотний проект з первинної реєстрації транспортних засобів та заміни посвідчень водія через Центри надання адміністративних послуг столиці.

Про це повідомляє його прес-служба.

Кличко пояснив, що відтепер кожен киянин може у ЦНАПі обміняти старе водійське посвідчення на нове або переоформити документи у зв’язку зі зміною анкетних даних.

При цьому він зазначив, що функція видачі першого водійського посвідчення залишається за МВС.

Повідомляється, що поки нові послуги можна отримати в центральному ЦНАПі столиці на Дніпровській Набережній, 19-б, але згодом проект розповсюдять на усі ЦНАПи Києва.

За словами київського мера, вся процедура займає не більше 20-ти хвилин.

"Наприклад, при зміні прізвища заявник одразу зможе отримати ID-картку, перереєструвати водійські права та транспортний засіб. У разі зміни місця реєстрації - зареєструвати місце проживання, а також перереєструвати техпаспорт та номерні знаки на авто", - розповів Кличко.

Як розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, був розроблений спільний алгоритм взаємодії і адміністратори ЦНАП, які прийматимуть заяви на отримання послуг сервісних центрів МВС, пройшли навчання в Регіональному сервісному центрі МВС Києва.

"Заміна водійського посвідчення є однією з найбільш популярних послуг - за 9 місяців 2018 року тільки в Києві нею скористалися 31 028 разів", - зазначив Криклій.

Він додав, що подібна ініціатива має зменшити навантаження на сервісні центри МВС столиці, а у майбутньому і в інших містах країни.