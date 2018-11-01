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Цеголко про санкції РФ: Це визнання роботи Порошенка

Четвер, 1 листопада 2018, 13:06

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко розцінює появу списку санкцій РФ як визнання роботи Петра Порошенка і його команди з протидії російській агресії.

Так він прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер введення Росією санкцій щодо українських фізичних і юридичних осіб.

"Це визнання роботи президента і його команди з протидії російській агресії", – сказав Цеголко.

Раніше в четвер Кремль оприлюднив список санкцій, в якому фігурує і прес-секретар президента Петра Порошенка.

 

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

Стосовно самого глави української держави речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що включення Порошенка в санкційні списки РФ було б кроком за межами дозволеного.

"Традиційно президенти не включаються в санкційні списки. Це вже якийсь позамежний крок (рос. "запредельный" – ред.)", – пояснив журналістам представник Кремля.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Теми: санкціїРосіяПорошенко
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