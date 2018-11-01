Росіяни не пускають у прокат фільм, де американці рятують президента РФ

Фільм "Хантер Кілер" про порятунок американцями російського президента з рук заколотників, вихід якого в Росії планували 1 листопада, не отримав прокатного посвідчення.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Прокатне посвідчення на фільм "Хантер Кілер" не було видано у зв'язку з відсутністю позначки про здачу фільму на постійне зберігання в Держфільмфонді Росії", - відзначили в прес-службі Мінкультури РФ.

Мінкульт РФ повідомив "РИА Новости", що компанія-прокатник Megogo Distribution здала жорсткий диск з фільмом в Держфільмфонд Росії 24 вересня, проте копія була неналежної якості.

"Другий жорсткий диск надійшов в ДФФ тільки 30 жовтня, тобто фактично перед виходом стрічки в прокат. Очевидно, що за такий короткий час Держфільмфонд Росії не міг провести перевірку диска і прийняти примірник фільму на постійне зберігання", - заявили в прес-службі Мінкульту Росії.

Згідно із законом РФ прокатне посвідчення видається заявнику під розписку після того, як Мінкультури отримує документ, що підтверджує виконання статті 12 закону РФ "Про обов'язковий примірник документів".

Як пише "Бюлетень кінопрокатника" в Україні фільм також не вийде в прокат. Міністерство культури України відмовилося видати прокатне посвідчення посилаючись на "Закон України про кінематографію".

У бойовику "Хантер Кілер" розповідається історія екіпажу американського військового підводного човна, яка бере участь в операції з порятунку російського президента з рук заколотників, які планують переворот.

Головні ролі у фільмі виконали Джерард Батлер і Гаррі Олдман, а російського президента грає Олександр Дьяченко.