Кучма про можливий похід Вакарчука і Зеленського на вибори: Нехай тренуються

Другий президент України Леонід Кучма позитивно оцінює можливу участь в президентських виборах музиканта, громадського діяча Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів Національного аерокосмічного університету "ХАІ" в Харкові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю позитивним фактом, що вони спробують трохи розбавити той бомонд - не знаю, скільки там десятків кандидатів буде. Нехай тренуються", – сказав Кучма.

Він зазначив, що добре і близько знайомий з обома. Він також позитивно оцінив роздуми про майбутнє України, висловлені Вакарчуком в одному з недавніх матеріалів.

"Я, до речі, почитав його міркування про майбутнє країни. Я вам скажу, мені вони дуже-дуже сподобалися. Глибокі, філософські міркування про завтрашній день України", - говорить Кучма.

У той же час другий президент зазначив наступне:

"У мене тільки є питання і до одного й до іншого. А з ким вони це будуть робити? Ось питання. Так, сам по собі кожен із них особистість. Але хто у тебе за спиною? Хто тебе буде підтримувати?".

Третій президент України Віктор Ющенко раніше заявляв, що не представляє в найближчі роки ситуацію, коли б державу могла очолити людина без досвіду державної служби.

Ющенко також порадив не жартувати з посадою президента.

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Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Ні Зеленський ні Вакарчук офіційно ще не заявили про намір балотуватися.

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Згідно з останнім соцопитуванням, найбільший рейтинг серед потенційних кандидатів - у лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 13,4%, у шоумена Володимира Зеленського - 7,6%.

За чинного президента Петра Порошенка та лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка готові проголосувати по 7% українців.

Рейтинг музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука становить 4,9%.

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