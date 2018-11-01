Кучма про можливий похід Вакарчука і Зеленського на вибори: Нехай тренуються

Другий президент України Леонід Кучма позитивно оцінює можливу участь в президентських виборах музиканта, громадського діяча Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів Національного аерокосмічного університету "ХАІ" в Харкові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю позитивним фактом, що вони спробують трохи розбавити той бомонд - не знаю, скільки там десятків кандидатів буде. Нехай тренуються", – сказав Кучма.

Він зазначив, що добре і близько знайомий з обома. Він також позитивно оцінив роздуми про майбутнє України, висловлені Вакарчуком в одному з недавніх матеріалів.

"Я, до речі, почитав його міркування про майбутнє країни. Я вам скажу, мені вони дуже-дуже сподобалися. Глибокі, філософські міркування про завтрашній день України", - говорить Кучма.

У той же час другий президент зазначив наступне:

"У мене тільки є питання і до одного й до іншого. А з ким вони це будуть робити? Ось питання. Так, сам по собі кожен із них особистість. Але хто у тебе за спиною? Хто тебе буде підтримувати?".