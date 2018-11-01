Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лаврова пояснили антиукраїнські санкції: Київ "зайшов занадто далеко"

Четвер, 1 листопада 2018, 17:09

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що київська влада занадто далеко зайшла своїми недружніми кроками, чим викликала крок у відповідь від Кремля.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, передає ТАСС.

"Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили", - пояснила вона.

На питання про можливу негативну реакцію Заходу на російські санкції Захарова відповіла: "Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням".

Теми: РосіясанкціїМЗСЛавровУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Росіяни "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах – спротив
Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", готуючись до президентських виборів – ISW
Після вторгнення РФ в Україну зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: