У Лаврова пояснили антиукраїнські санкції: Київ "зайшов занадто далеко"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що київська влада занадто далеко зайшла своїми недружніми кроками, чим викликала крок у відповідь від Кремля.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, передає ТАСС.

"Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили", - пояснила вона.

На питання про можливу негативну реакцію Заходу на російські санкції Захарова відповіла: "Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням".