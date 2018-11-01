У Лаврова пояснили антиукраїнські санкції: Київ "зайшов занадто далеко"

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Четвер, 1 листопада 2018, 18:09

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що київська влада занадто далеко зайшла своїми недружніми кроками, чим викликала крок у відповідь від Кремля.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, передає ТАСС.

"Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили", - пояснила вона.

На питання про можливу негативну реакцію Заходу на російські санкції Захарова відповіла: "Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням".

Теми: Росія санкції МЗС Лавров Україна
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