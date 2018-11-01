ООС: Бойовики били з гранатометів і великокаліберних кулеметів, втрат немає

Протягом поточної доби російські окупаційні війська 8 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, один з обстрілів вони провели із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Приазов'ї", - зазначили військові.

У прес-центрі додали, що бойовики тричі обстріляли оборонні укріплення біля Гнутового, а у районі Чермалика окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, ворог зі стрілецької зброї вдень провокував підрозділи Об'єднаних сил у районі Станиці Луганської.

"Щоб не наражати на небезпеку цивільне населення, наші підрозділи вогонь у відповідь не вели. У районі ж Авдіївки, командири вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню", - додали у прес-центрі.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.