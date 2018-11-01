Засуджений у Білорусі журналіст переїхав до України

Білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений на батьківщині до чотирьох років обмеження волі за "напад на міліціонера", виїхав в Україну.

Це підтвердив батько журналіста, пише Радіо Свобода.

Сам Дмитро Галко опублікував пост, в якому передав привіт "з волі" і назвав звинувачення проти себе сфальсифікованими.

На знімку він зображений на фоні моря з дитиною на руках.

"Цьому малюкові я поки більше потрібен, ніж вам", - підписав знімок Галко.

Дмитра Галка, відомого за співпрацею з виданням "Белорусский партизан", 17 липня засудили до 4 років обмеження волі за "напад на міліціонера". Пізніше журналіст програв апеляцію.

Сам журналіст назвав вирок політично вмотивованим і не визнав провини. Він заявив, що не бив міліціонера, а намагався вивести його з квартири, до якої той потрапив незаконно.