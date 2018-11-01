На столичних вокзалах вибухівку не виявили — поліція

В результаті перевірок небезпечних предметів на залізничному вокзалі і центральному автовокзалі Києва не виявили.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

"Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що тепер шукають псевдомінера.

Раніше в поліції заявляли, що зловмисник, який повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв. Вибухівку на вокзалах шукали вибухотехніки та кінологи.

Через інформацію про мінування евакуювали залізничний вокзал та автовокзал.