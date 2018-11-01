На столичних вокзалах вибухівку не виявили — поліція

50 переглядів
Четвер, 1 листопада 2018, 22:13

В результаті перевірок небезпечних предметів на залізничному вокзалі і центральному автовокзалі Києва не виявили.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

"Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що тепер шукають псевдомінера.

Раніше в поліції заявляли, що зловмисник, який повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв. Вибухівку на вокзалах шукали вибухотехніки та кінологи.

Через інформацію про мінування евакуювали залізничний вокзал та автовокзал.

Українська правда
Теми: Київ
powered by lun.ua
По темі
Бомбу вже шукають на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає гроші 1 листопада 2018, 20:53
У Києві евакуювали Південний вокзал 1 листопада 2018, 19:22
В урядовому кварталі знову затримали 40 молодиків з кийками і піротехнікою 1 листопада 2018, 15:06
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Бомбу вже шукають на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає гроші
У Києві евакуювали Південний вокзал
ЄБРР поліпшив прогноз зростання економіки України
Усі новини
дослідження

У якому віці стати татом, щоб народилася здорова дитина

дослідження

Як кисломолочні продукти впливають на здоров'я серця