Вбивство Хашоггі: Саудівський принц назвав його небезпечним ісламістом

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 04:56

Саудівський принц Мохаммед бін Салман вважає убитого журналіста Джамала Хашоггі небезпечним ісламістом.

Про це, посилаючись на ЗМІ, пише BBC.

Згідно з повідомленнями, принц Мохаммед заявив про це в телефонній розмові з Білим домом після того, як Хашоггі зник, але до того, як Саудівська Аравія визнала його вбивство.

Під час розмови з зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером і радником з національної безпеки Джоном Болтоном принц Мохаммед сказав, що Хашоггі був членом Братів-мусульман, транснаціональної ісламістської організації, повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, телефонна розмова відбулася 9 жовтня, через тиждень після зникнення Хашоггі.

Повідомляється, що принц Мохаммед закликав Білий дім зберегти американо-саудівський союз.

У своїй заяві для газети сім'я Хашоггі заперечує, що він був членом цієї організації і підкреслює, що вбитий журналіст сам в останні роки заперечував це неодноразово.

"Джамал Хашоггі жодним чином не був небезпечною людиною. Стверджувати зворотне було б безглуздо", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Тіло журналіста не знайдено. Турецька влада розглядає теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене в кислоті. Саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільникові" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".

Теми: Саудівська Аравія вбивство США
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