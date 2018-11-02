Міністр енергетики США наступного тижня відвідає Україну

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 06:06

Наступного тижня міністр енергетики США Рік Перрі відвідає Україну, Польщу та інші країни Східної Європи в той час як адміністрація президента Дональда Трампа прагне запропонувати їм альтернативу російському газу і вугіллю.

Про це пише Reuters.

В ході візитів міністр планує обговорити широке коло питань: від ядерної енергії та кібербезпеки до експорту вугілля і скрапленого природного газу, йдеться в повідомленні міністерства енергетики США.

Адміністрація Трампа шукає іноземні ринки для вугілля, оскільки внутрішнє споживання знизилося до найнижчого рівня з 1983 року через закриття вугільних електростанцій.

У липні 2017 року ПАТ "Центренерго", одна з найбільших енергетичних компаній України, погодилося купити 700 000 тонн американського вугілля.

Минулого місяця найбільша в Польщі газова компанія PGNiG погодила умови угоди з купівлі скрапленого природного газу (СПГ) в американської компанії Venture Global LNG в рамках переходу до скорочення залежності від Росії.

Згідно з угодою, що діє до 2022 року, більше половини потреби Польщі в газі залежить від російського "Газпрому".

Перрі також відвідає Угорщину і Чехію.

Сполучені Штати позиціонують свій СПГ як більш надійний, ніж газ з Росії, що надходить по трубопроводу, але скраплений природний газ дорожчий через витрати на транспортування і стиснення.

Теми: газ вугілля США Росія
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