ООС: 20 обстрілів, один український військовий загинув

Упродовж минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два отримали поранення.

За даними розвідки, 1 листопада двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох поранено.

Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв позиції ООС поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалось.