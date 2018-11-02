Чубаров скликає делегатів Курултаю кримськотатарського народу

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 09:13

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров скликає на 12 листопада конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання.

Відповідне рішення ухвалено після засідання Особливої наради Меджлісу і консультацій із делегатами Курултаю, повідомив Чубаров у Facebook.

Конференція делегатів Курултаю відбудеться у Києві.

Їм пропонують обговорити і прийняти рішення щодо ситуації в Криму і завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму Росією, а також виконання постанови Курултаю від 29 березня 2014 роки "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території – в Криму".

Теми: Меджліс кримські татари Крим
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