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Чубаров скликає делегатів Курултаю кримськотатарського народу

П'ятниця, 2 листопада 2018, 08:13

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров скликає на 12 листопада конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання.

Відповідне рішення ухвалено після засідання Особливої наради Меджлісу і консультацій із делегатами Курултаю, повідомив Чубаров у Facebook.

Конференція делегатів Курултаю відбудеться у Києві.

Їм пропонують обговорити і прийняти рішення щодо ситуації в Криму і завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму Росією, а також виконання постанови Курултаю від 29 березня 2014 роки "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території – в Криму".

"Українська правда" у Threads

Теми: Меджліскримські татариКрим
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