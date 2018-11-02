Чубаров скликає делегатів Курултаю кримськотатарського народу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров скликає на 12 листопада конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання.

Відповідне рішення ухвалено після засідання Особливої наради Меджлісу і консультацій із делегатами Курултаю, повідомив Чубаров у Facebook.

Конференція делегатів Курултаю відбудеться у Києві.

Їм пропонують обговорити і прийняти рішення щодо ситуації в Криму і завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму Росією, а також виконання постанови Курултаю від 29 березня 2014 роки "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території – в Криму".