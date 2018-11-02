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Пуховики ще почекають: синоптики прогнозують теплі вихідні

П'ятниця, 2 листопада 2018, 08:39

У суботу в Україні буде тепло і без опадів, у неділю на півночі і заході пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

3 листопада на всій території країни хмарно з прояснення, у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях прогнозують дощі. Вночі на заході, півночі, в центрі та на півдні  +5-8, вдень +12-16, на сході вночі 0+4, вдень до +13.

 

4 листопада на заході та півночі країни пройдуть дощі, на решті території хмарно з проясненням. Температура повітря на заході та півночі вночі +5-9, вдень 11-14 градусів тепла, у центрі та на півдні вночі +5-7, вдень до +14, на сході від 0 до +4, вдень до +13.

 

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, завдяки антициклону Yogi місцями будуть тумани і мряка, але тепло.

"Листопад, за статистикою, місяць із найменшою кількістю сонячних днів у році. Тому поки що цю не найкращу метеообставину компенсуватиме тепле повітря. Скористайтеся теплом, хай товсті пуховики, колготки 100 ден, здоровенні шапки та грубі черевики ще поніжаться у ваших шафах перед зимовою тяжкою працею", - написала синоптик у Facebook.

Українська правда
Теми: погода
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