Пуховики ще почекають: синоптики прогнозують теплі вихідні

У суботу в Україні буде тепло і без опадів, у неділю на півночі і заході пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

3 листопада на всій території країни хмарно з прояснення, у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях прогнозують дощі. Вночі на заході, півночі, в центрі та на півдні +5-8, вдень +12-16, на сході вночі 0+4, вдень до +13.

4 листопада на заході та півночі країни пройдуть дощі, на решті території хмарно з проясненням. Температура повітря на заході та півночі вночі +5-9, вдень 11-14 градусів тепла, у центрі та на півдні вночі +5-7, вдень до +14, на сході від 0 до +4, вдень до +13.

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, завдяки антициклону Yogi місцями будуть тумани і мряка, але тепло.

"Листопад, за статистикою, місяць із найменшою кількістю сонячних днів у році. Тому поки що цю не найкращу метеообставину компенсуватиме тепле повітря. Скористайтеся теплом, хай товсті пуховики, колготки 100 ден, здоровенні шапки та грубі черевики ще поніжаться у ваших шафах перед зимовою тяжкою працею", - написала синоптик у Facebook.