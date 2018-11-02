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Спілка журналістів чубиться з "Укрпоштою" і просить владу допомогти

П'ятниця, 2 листопада 2018, 10:17

Національна спілка журналістів України висловила недовіру гендиректору "Укрпошти" Ігорю Смілянському, вважаючи, що він руйнує систему поштової доставки преси.

Спілка закликає владу терміново утворити робочу групу з представників президента, Кабміну, Верховної Ради та НСЖУ для реагування на "критичну ситуацію з поштовою доставкою преси" та напрацювання протекціоністської політики щодо українського друкованого інформаційного простору.

Рішення звернутися до керівництва країни, аби захистити українські друковані ЗМІ, що опинилися на межі виживання, секретаріат НСЖУ ухвалив на засіданні 31 жовтня.

На його думку, "здирницька політика і непартнерське ставлення "Укрпошти" та істотне зростання ціни на газетний папір – основні чинники, які призводять до знищення ринку друкованої преси в Україні".

"Чимало газет через невчасну доставку й постійне підвищення вартості послуг пошти втрачають читачів, а також змушені скорочувати обсяги видань", – йдеться у повідомленні.

 
nsju.org

Голова правління Видавничого дому "Високий Замок" Степан Курпіль зазначив, що лише цього року пошта двічі підвищувала ціни на свої послуги,а численні робочі зустрічі з керівництвом підприємства не призвели до компромісу.

У травні НСЖУ просила уряд запровадити мораторій на зростання поштових тарифів на доставку українських газет. Проте відповіді на звернення не отримала.

Курпіль вважає: "Так само на боці "Укрпошти" стоїть і Міністерство інфраструктури. Ситуацію видавців ніхто не розуміє – ні держава, ні "Укрпошта". Уже зараз скорочуються тиражі, деякі газети змушені зменшувати обсяги видання".

Головний редактор газети "Донбасс" Олександр Бриж додав: "Цього року наша газета припинила діяльність: через дії пошти, зокрема, і невчасну доставку, тираж знизився з 32 тисяч до 1,5 тисячі примірників".

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко закликав державу стати "на бік друкованих ЗМІ".

На думку Курпіля, потрібно створити нові потужності для виробництва українського паперу.

Теми: ЗМІУкрпоштаціни
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