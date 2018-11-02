Новинський очолив жовтневий топ-5 порушників від НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції за результатами перевірок декларацій у жовтні склало рейтинг посадовців-порушників закону, очолив його нардеп Вадим Новинський.

Про це повідомляє прес-служба агентства

Відзначається, що Новинський недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки – на суму понад 8,6 мільйона гривень у кожній декларації.

Стосовно депутата склали та направили до НАБУ "2 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінального правопорушення".

Другу сходинку антирейтингу посіла начальник ГУ Державної міграційної служби у Києві Тетяна Біляк. Вона вказала недостовірну інформацію у декларації за 2015 рік на суму понад 8,6 мільйона гривень, за 2016 рік – на суму понад 1,5 мільйона гривень, за 2017 рік – понад 1,6 мільйона гривень.

"Складено 3 обґрунтовані висновки, які передано до НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Третє місце серед порушників посів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, який у декларації подав недостовірні відомості на суму понад 388 тисяч гривень. Стосовно посадовця склали адмінпротокол та направили до суду.

Також у негативному топ-5 суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак, який задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тисячі гривень та заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина, яка несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік.

Відповідні протоколи щодо них направили до суду.

У НАЗК нагадали, що направлення висновків до правоохоронних органів чи протоколів до суду є підставою для здійснення досудового розслідування або провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку.