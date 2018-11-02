МЗС РФ заявив, що Захід створює у Києва відчуття безкарності

У Кремлі вважають, що країни Заходу "замовчують питання про порушення прав людини в Україні".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у п'ятницю на прес-конференції, передає ТАСС.

"Ті країни, які мають у цьому випадку вирішальний вплив на поведінку київської влади, мають набагато більше важелів для того, щоб не допускати грубих порушень прав людини", – заявив Лавров.

На його думку, країни Заходу "піднімають питання про порушення прав людини тільки на конфіденційних зустрічах з керівництвом України, не кажучи про це публічно".

"У конфіденційних бесідах ці думки лунають до київського керівництва, і ми знаємо, що це саме так: і представники ОБСЄ це роблять, і представники провідних європейських країн. Вони роблять це тихо, сподіваючись на те, що сила переконання, сила впливу, економічні важелі впливу спрацюють", – заявив Лавров.

"Але саме тому, що вони соромляться говорити про це публічно, у київського керівництва створюється повне відчуття безкарності", – вважає глава МЗС РФ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні неодноразово підкреслювала незадовільну ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму.

Так станом на вересень 2018 року, за час незаконної анексії Криму Росією там було зафіксовано 42 випадки насильницького зникнення людей. За це ніхто не поніс покарання.