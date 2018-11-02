Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 12:57

Журналісту Роману Сущенку, якого в Росії засудили до 12 років тюрми за шпигунство, присудили цьогорічну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.

Про це на прес-конференції у п'ятницю повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає "Укрінформ".

За його словами, серед лауреатів премії минулих років - Володимир Мостовий, Олександр Бриж, Микола Семена, Валерій Макеєв та інші відомі діячі медійної сфери.

Національна журналістська премія за захист свободи слова імені Лубченка заснована у 2012 році НСЖУ для заохочення та нагородження осіб та організацій, які досягли успіхів та суспільного визнання у сфері відстоювання права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти.

Премія присуджується до дня народження Ігоря Лубченка - багаторічного голови НЖСУ, відомого журналіста та редактора.

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