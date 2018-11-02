Східне партнерство: Україна демонструє прогрес у 17 із 20 сфер

Україна показує помітний прогрес у 17 сферах та демонструє слабкі зрушення у трьох із 20 цілей, які ЄС запропонував для країн Східного партнерства у документі "20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 року".

Про це йдеться у дослідженні, яке презентували експерти Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2 листопада у Києві, повідомили у прес-службі проекту "Громадська синергія".

Найактивніше Україна просувається у сферах боротьби з корупцією, реформи державного управління, безпеки, розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження Зони вільної торгівлі з ЄС, захисту довкілля, візової лібералізації тощо.

Попри це, Україна демонструє слабкий прогрес у 3 сферах – реформі судочинства, енергопостачанні та гармонізації цифрових ринків.

Європейська правда