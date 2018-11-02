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СБУ спіймала торгівця зброєю

П'ятниця, 2 листопада 2018, 12:04

Співробітники Служби безпеки України та поліцейські затримали у Мелітополі Запорізької області торгівця зброєю.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що місцевий мешканець скуповував зброю та боєприпаси для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.

За даними відомства, за місцем роботи на одному з СТО Мелітополя чоловік  обладнав підпільну "майстерню" з переробки пневматичної та травматичної зброї в бойову.

Повідомляється, що співробітники СБУ задокументували кілька фактів продажу бойових гранат, та затримали його на робочому місці при спробі збуту гранат Ф-1 та РГД-5.

"Під час проведення слідчих дій в "цеху" та за місцем проживання торгівця правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1, РГД-5 та РГН із запалами, револьвер, саморобний пістолет, велику кількість набоїв різного калібру і запчастин до зброї, незареєстровану мисливську та холодну зброю, а також  метамфітамін та майже півкілограма марихуани", - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито  кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Запорізька областьСБУзброя
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