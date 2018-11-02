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Семену не пускають лікуватися в Київ, попри показання медиків

П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:34

Незважаючи на показання медиків, Росія відмовляється відпустити незаконно засудженого українського журналіста Миколу Семену на лікування з окупованого Криму в Київ.

Про це 2 листопада зазначив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, пише Укрінформ.

"Микола Михайлович хоч і не в ув'язненні, але він знаходиться під обмеженнями і під судовою забороною на професію в Криму і, на жаль, незважаючи на всі наші прохання, на медичні покази, Росія брутально відмовляється дозволити Семені приїхати на медичне лікування до Києва", - зазначив Томіленко.

Раніше повідомлялося, що Семені необхідне лікування в кардіологічній клініці Києва, проте російська Федеральна служба виконання покарань відмовила йому в дозволі на виїзд з анексованого Криму.

Автора "Радіо Свобода" та проекту "Крим.Реалії", кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне висловлення думки".

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Миколі Семені вирок.

Українська правда
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