Під санкції РФ потрапив аполітичний білорус, що працював на заводі Порошенка

Росія 1 листопада ввела санкції проти 322 фізичних та 68 юридичних осіб України - в чорному списку опинився уродженець Білорусі Олександр Василько, який колись працював на підприємстві Петра Порошенка.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

35-річний Василько в 2013 році обійняв посаду гендиректора Дніпровського крохмале-патокового комбінату, який належав нинішньому президентові України Петру Порошенку. Там він пропрацював 3 роки.

Також очолював компанію Carlsberg Ukraine у Львові.

За словами Василька, новина про включення його до списку санкцій Кремля стала для нього повною несподіванкою.

"Для мене це загадка. Якесь дивне рішення, яке нічим не обґрунтоване. Список виглядає нелогічним. Єдине припущення - я працював генеральним директором на одному з підприємств Петра Олексійовича (Порошенка - ред.). Але я абсолютно аполітична людина. Не мав жодного відношення до політики. Виконував функції найнятого топ-менеджера. Більше того, вже там не працюю майже два роки", - говорить чоловік.

Відзначимо, що ані Петра Порошенка, ані Дніпровського крохмале-патокового комбінату в списку санкцій немає.

Василько сказав, що не дуже переживає з приводу санкцій і оскаржувати їх не збирається.

"У мене немає жодних активів у Росії, тому, я думаю, немає сенсу витрачати час і гроші на суд", - зазначив він.

Повідомляється, що зараз білорус живе і працює на батьківщині, але незабаром збирається повернутися до України.

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

У списку допущені дивні помилки. Самий курйозний випадок - помилка з Карасями. У список потрапив український галерист Євген Карась, судячи з усього, його переплутали з лідером націоналістичної організації С14.

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