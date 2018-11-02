Поліція спіймала із хабарем голову РДА на Львівщині

Поліцейські 2 листопада затримали "на гарячому" під час отримання 800 доларів хабаря голову Радехівської райдержадміністрації Львівської області Тараса Калиту.

За інформацією Нацполіції, посадовець організував злочинну схему із систематичного вимагання і одержання хабарів від фізичних та юридичних осіб за вирішення земельних питань.

У даному випадку голова РДА вимагав від підприємця тисячу доларів за сприяння у прийнятті на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки на підзвітній йому території.

Фото: нацполіція

Також хабарник обіцяв забезпечити подальше підписання договору оренди вказаної ділянки терміном на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива.

"Кошти посадовець отримував у два етапи: 200 доларів США за винесення вказаного питання на розгляд сесії райради та 800 доларів США за підписання договору оренди", - розповідають правоохоронці.

Фото: нацполіція

За даними місцевого видання ZIK.ua, йдеться про очільника Радехівського району Тараса Калиту. Про це журналістам повідомили в Нацполіції.